Kippenvelmoment op kerkhof: ballon daalt neer bij graf van overleden kindje: “Teken dat ze nog bij ons is” (video)

In een hartverwarmende video is te zien hoe een gezin twee ballonnen oplaat ter nagedachtenis van hun overleden kindje. Eén van de ballonnen blijft echter boven het graf van het kindje hangen…

Het aangrijpende tafereel speelde zich af in Sharlston Cemetery in Wakefield, West Yorkshire. Nickie Torvill en haar gezin lieten daar twee herdenkingsballonnen op ter ere van wat de eerste verjaardag van hun doodgeboren kindje Lulah had moeten zijn. De eerste roze ballon vliegt hoog de lucht in, maar de tweede blijft boven de grafsteen van het kindje hangen. Meer nog: de ballon zakt net genoeg tot hun andere dochter, Kacie (14), hem kan vastpakken.

Leven na de dood

Mama Nicky is ervan overtuigd dat dit een boodschap was van haar overleden dochter, die op 18 weken zwangerschap overleed door problemen met de placenta. In The Sun geeft ze toe dat ze niet in leven na de dood geloofde tot deze ‘troostende’ ervaring, maar nu wel. “Het is duidelijk een boodschap van haar om te zeggen dat het goed met haar gaat en dat ze nog steeds bij ons is. Het was destijds hartverscheurend, dus dit gaf ons troost. Ik vind het prachtig om het telkens terug te zien. Ik ben zo blij dat we het op video hebben, want anders zou niemand ons geloven”, klinkt het.

Kippenvel

Het filmpje werd massaal bekeken en zorgt voor hartverwarmende reacties. “Wauw, ik krijg hier kippenvel van”, “Als je ooit een teken wilde, dan heb je het nu gekregen”, “Prachtig moment! Ik moest er echt van huilen”, “Hoe de ballon net dat stukje extra naar beneden kwam zodat ze hem kon grijpen…”, en “Dat was absoluut een teken, het had niet duidelijker gekund. Ze is nog steeds bij jullie”

Foto: TikTok