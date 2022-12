Kijkers spotten halfnaakte vrouw tussen supporters van Argentinië: «Dit in Qatar doen is gestoord!» (video)

Alsof er nog niet genoeg sensatie was tijdens de finale tussen Frankrijk en Argentinië viel er in het publiek ook wel iets opvallends te beleven. Een vrouwelijke fan was namelijk iets te enthousiast…

Een thriller van formaat was het, de WK-finale tussen Frankrijk en Argentinië. Na penalty’s trokken Messi & co uiteindelijk aan het langste eind, wat voor een feest van jewelste zorgde in het Argentijnse kamp. De aandachtige kijker merkte in het publiek echter een supporter op die zo blij was dat ze haar boezem tentoonstelde.

Dresscode

De beelden deden al snel de ronde op Twitter. «Ballons d’Or van het WK!», grapt iemand. «Wat een wedstrijd! En de ‘fair play’-prijs mag naar de Argentijnse vrouw die op het einde haar borsten liet zien», «Daar heeft ze ongetwijfeld een gele kaart voor gekregen», en «Dit in Qatar doen is gestoord!», wordt er ook gereageerd. Die laatste reactie doelt op het feit dat Qatar een duidelijke dresscode had. «Bezoekers horen de lokale cultuur te respecteren en dus weinig verhullende kleding in publiek te vermijden. Zowel mannen als vrouwen worden aangeraden om schouders en knieën te bedekken», klonk het.

Geen primeur

Het is lang niet de eerste keer dat een dergelijk tafereel zich afspeelt op de voetbaltribunes. Twee maanden geleden nog trok een Mexicaanse vrouw haar shirtje omhoog toen haar club Tigres UANL het winnende doelpunt maakte.

@HashtagBet make this go viral



In case y’all missed it!

Topless Argentina lady wins the Golden…. pic.twitter.com/digjwL0t8B — Miss Jackson (@lauratjackson) December 18, 2022





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/kijkers-spotten-halfnaakte-vrouw-tussen-supporters-van-argentinie-dit-qatar-doen-gestoord-video