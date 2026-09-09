Influencer begaat enorme kledingblunder op trouwfeest, maar heeft daar opvallende uitleg voor (foto’s)

Zowat iedereen weet dat je als gast geen wit draagt op iemands huwelijk. Toch verscheen een Amerikaanse influencer in een lange ivoorkleurige jurk. Daar kreeg ze achteraf heel wat kritiek voor, al beweert ze een geldige reden te hebben voor haar flater.

Terah Jones deelde enkele foto’s van een trouwfeest dat ze bijwoonde. Eén detail sprong meteen in het oog: haar jurk was bijna volledig wit. Niet bepaald de kleur die je als gast hoort te dragen.

Hersenletsel

De 40-jarige verpleegkundige en influencer beweert echter dat ze zich helemaal niet bewust was van haar blunder. “Hoe kon ik dit niet weten? Of misschien wist ik het ooit wel en ben ik het vergeten omdat mijn hersenen beschadigd zijn”, legt ze uit. Ze zegt dat ze een hersenletsel heeft en daardoor problemen kan hebben met haar geheugen. Zo zou ze de bekende regel dat je als gast geen wit draagt op een trouwfeest simpelweg vergeten zijn.

Terah heeft eerder ook openlijk gesproken over haar mentale problemen na het overlijden van haar dochtertje. Het meisje kreeg leukemie toen ze 18 maanden oud was en overleed kort na haar vijfde verjaardag. Terah vertelde dat ze daarna kampte met angst, depressieve gevoelens en een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Kritiek

Om te kijken hoeveel van haar meer dan 275.000 volgers op Instagram de regel kenden, organiseerde ze een poll. Het resultaat was behoorlijk duidelijk: 98 procent gaf aan dat “iedereen dit weet”. Haar blunder kan op weinig begrip rekenen, ook op Reddit. “Waarom zou je dit achteraf zelfs nog moeten googelen? Op een bruiloft hoort er maar één persoon in het wit te zijn. En je weet wie dat is”, “Ik vind dit echt bizar. Het kan gewoon niet dat ze dit niet wist of dat niemand van haar familie of vrienden haar erop heeft gewezen” en “Ook hier weten we dat je geen wit draagt op een bruiloft. Komaan, ik geloof er echt niets van”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram