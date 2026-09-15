HomeNieuwsVideoBaasje zet hond in opblaasbaar zwembad, maar die verpest het feestje meteen...
Video

Baasje zet hond in opblaasbaar zwembad, maar die verpest het feestje meteen (video)

Den B.
Door Den B.
1374

Hup, weg sfeer! En water…

Een koppel uit Rhode Island wilde hun twee honden laten genieten van wat verkoeling. Emma zit al rustig in het opblaasbare zwembad wanneer ook Boston terriër Rocco erbij wordt gezet. Geen al te best idee, zo blijkt al snel.

Niet de eerste keer

Rocco zet vrijwel meteen zijn tanden in de opblaasbare rand, waarna het zwembad leegloopt. Extra pijnlijk: twee dagen eerder had hij ook al een ander zwembad kapotgemaakt. Het tafereel zorgt voor heel wat hilariteit. “O nee, het zwemfeestje is voorbij!”, “Het stoute kind van de familie”, en “Schattig!”, klinkt het in de reacties.

Foto: YouTube

Blijf niks missen!

De grappigste en meest virale video’s van het moment.

Gratis & geen spam - uitschrijven kan altijd.

Vorig artikel
Kat reageert furieus op zijn spiegelbeeld: “Dit kan niet echt zijn!” (video)
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel