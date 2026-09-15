Baasje zet hond in opblaasbaar zwembad, maar die verpest het feestje meteen (video)

Hup, weg sfeer! En water…

Een koppel uit Rhode Island wilde hun twee honden laten genieten van wat verkoeling. Emma zit al rustig in het opblaasbare zwembad wanneer ook Boston terriër Rocco erbij wordt gezet. Geen al te best idee, zo blijkt al snel.

Niet de eerste keer

Rocco zet vrijwel meteen zijn tanden in de opblaasbare rand, waarna het zwembad leegloopt. Extra pijnlijk: twee dagen eerder had hij ook al een ander zwembad kapotgemaakt. Het tafereel zorgt voor heel wat hilariteit. “O nee, het zwemfeestje is voorbij!”, “Het stoute kind van de familie”, en “Schattig!”, klinkt het in de reacties.

Foto: YouTube