Celine Van Ouytsel deelt hilarisch moment op strand: “Een plezier om met mij te zonnen” (video)

Celine Van Ouytsel heeft een geestig filmpje gedeeld op Instagram. “Dit is té herkenbaar!”, klinkt het in de reacties.

Celine Van Ouytsel geniet momenteel van een zalige vakantie in Ibiza. De 29-jarige ex-Miss België vertoefde uiteraard op het strand, waar ze een filmpje maakte waarop ze in bikini aan het zonnen is. Op de beelden beeldt ze een voice-over uit die zich afvraagt of ze na twee minuten al bruin ziet van het zonnen. “Het is een echt plezier om met mij te zonnen hoor”, knipoogt ze erbij.

Herkenbaar

Heel wat volgers herkennen het tafereel. “Hahaha, juist hilarisch!”, “Dit is té herkenbaar!”, “Leuk! Veel plezier!”, “Hahaha, ik ga stuk!”, “Schitterend!” en “Geweldig werk!”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram