Adriaan Van den Hoof heeft spijt van gedrag uit verleden: “Ik wilde begeerd worden”

Adriaan Van den Hoof blikt openhartig terug op zijn turbulente liefdesleven. “Ik heb spijt dat ik in het verleden mensen gekwetst heb”, klinkt het.

Jarenlang presenteerde Adriaan Van den Hoof de VRT-quiz ‘Switch’, maar in 2022 nam Fien Germijns de fakkel over. De 54-jarige presentator verdween van het scherm na meldingen over ongepast gedrag in de privésfeer. De klachten tegen hem werden uiteindelijk geseponeerd, maar zijn carrière kreeg een flinke knauw. “Ik heb het uitgehangen. Ik heb er mijn hele leven last van gehad dat ik niet kon kiezen en telkens weer holderdebolder verliefd werd op iemand anders. Maar ik ben daar klaar mee. Ik heb spijt dat ik in het verleden mensen gekwetst heb”, vertelt hij in De Morgen.

Steun en toeverlaat

Intussen is Adriaan al enkele jaren gelukkig met zijn vriendin Nancy, die hij al meer dan 35 jaar kent. “Zij is echt mijn steun en toeverlaat op dit moment. Hoe moeilijk het soms ook is, denk ik, om met mij samen te leven, zij slaagt er wel in om me tot rust te brengen”, vertelt hij. Volgens hem heeft de moeilijke periode hem ook doen nadenken over zijn vroegere gedrag. “Ergens heeft die tijd in de luwte mij wel goed gedaan. Ik besef nu: mocht ik terug in de tijd kunnen gaan, ik zou veel dingen anders doen”, klinkt het.

Vluchten

Ook in relaties pakt hij het naar eigen zeggen anders aan. “Ik heb ook het gevoel dat ik nu beter kan zeggen wat er op mijn lever ligt. Vroeger, als iets mij niet zinde, kon ik het gewoon afbollen. Tot grote ergernis van de anderen. Ik vluchtte weg. Ik ging telkens op zoek naar een nieuw avontuur om zogezegd rust te vinden. Ik wilde begeerd worden en vluchtte telkens in een nieuwe relatie”, besluit hij.

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