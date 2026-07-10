Vrouw winkelt in trouwjurk in supermarkt, maar deze reactie had ze niet verwacht! (foto)

Een Britse vrouw besloot om in haar trouwjurk naar de supermarkt te gaan. Ze was benieuwd hoe mensen zouden reageren, maar dat liep net iets anders dan verwacht.

De vrouw, Caitlin, trok haar bruidsjurk aan en stapte een filiaal van de Britse supermarktketen Morrisons binnen. “Het leven is te kort om zo’n mooie jurk maar één keer te dragen”, was haar reden om voor die opvallende outfit te kiezen. Ze verwachtte heel wat verbaasde blikken, maar mensen keken nauwelijks op, zo blijkt ook uit de foto die ze in de supermarkt liet maken.

Onverwachte momenten

Caitlin deelde de bewuste foto op Facebook. “Stel je voor dat je je wekelijkse boodschappen gaat doen en je ziet dit. Zou je denken dat ik net getrouwd ben, op weg ben naar mijn huwelijk of gewoon vond dat het leven te kort is om deze jurk maar één dag te dragen? Het leven hoeft niet altijd logisch te zijn. Soms zijn de meest onverwachte momenten net degene die mensen doen glimlachen. Dus: wat zou jij eerlijk denken als je mij zo in de supermarkt zag?”, vraagt ze aan haar volgers.

Eerlijke reacties

Haar foto ging viraal en lokte heel wat reacties uit. “Mijn eerste gedachte zou zijn dat de onderkant van die prachtige jurk de vuile winkelvloer raakt”, “Eerlijk? Ik zou zeggen dat je er belachelijk uitziet! Je vroeg tenslotte om eerlijke antwoorden”, “Ik zou even moeten glimlachen en me afvragen of je je aanstaande bij het altaar hebt laten staan”, en “Ik zou denken: ‘Dat is ongewoon, maar wat een prachtige jurk.’ Daarna zou ik gewoon verder winkelen, al zou ik af en toe nog eens stiekem naar de jurk kijken”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Facebook