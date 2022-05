Internet in de ban van ‘blote kont’. Maar optische illusie is braver dan je eerst zou denken! (foto)

Dat je op het wereldwijde web niet alles moet geloven, weten we al.

En dan hebben we het in dit geval gelukkig niét over slinkse scams of andere snode plannen die als doel hebben om jouw bankrekening te plunderen. Wat we wél in de aanbieding hebben, is een optische illusie die behoorlijk viraal gaat op Reddit.

‘Mooie kont’

Op ‘confusing_perspective’, een ‘subreddit’, worden wel vaker dingen gedeeld die na even goed kijken toch niet helemaal zijn wat je op het eerste zicht zou denken. Zo zou je kunnen vermoeden dat onderstaande dame in haar blote kont geniet in het gras. Maar wie even goed kijkt, ziet wat er werkelijk aan het been de hand is. “Ik weiger te geloven dat dit niet gewoon een mooie kont is”, klinkt het tussen de vele reacties. Kijk maar:

Foto: Reddit – Bron: The Sun