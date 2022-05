Ophef over vrouw die borsten toont op brug over autostrade: «Zo dom en gevaarlijk!» (video)

Een Britse vrouw ligt onder vuur omdat ze onlangs haar borsten flashte op een brug over een autosnelweg. Heel wat mensen vinden haar actie immers onverantwoord.

Billie Louise deelde vorige maand op Twitter een video waarin ze op een brug in de Engelse plaats Kent haar topje naar boven deed zodat passerende bestuurders haar borsten konden zien. Het 27-jarige OnlyFans-model vond het zelf behoorlijk grappig. «Ik had vandaag plezier op een brug en ik denk dat de vrachtwagenchauffeurs het ook leuk vonden», knipoogt ze erbij.

Op sociale media wordt er echter vooral verontwaardigd gereageerd. Ze vinden het immers erg gevaarlijk. Sommigen zijn zelfs van mening dat ze er voor gestraft zou moeten worden. «Ik heb niets tegen naaktheid, maar als ik iemand zo op een brug zou zien staan, dan zou ik meteen de politie bellen», «Ze zou opgepakt moeten worden voor het bewust proberen af te leiden van bestuurders», en «Bestuurders op een snelweg afleiden, wat een domme, roekeloze vrouw. Wat als er een ongeval gebeurt? En dat als gevolg omdat een halvegare zich in de kijker wil zetten», klinkt het onder meer.

Mocht ze wel degelijk gearresteerd worden wegens ‘exhibitionisme met de bedoeling om schade te veroorzaken’, dan riskeert ze een celstraf van maximum twee jaar. Zelf gelooft ze niet dat het zo ver komt en geniet ze van de aandacht. «Hoe meer jullie dit delen, hoe meer geld ik verdien met mijn OnlyFans», zegt ze op Instagram.

