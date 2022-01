Influencer poseert in ‘Baywatch’-badpak, maar twijfelt: «Is het te klein voor mij?» (foto)

Een model lokt heel wat reacties uit met een foto waarop ze poseert in een ‘Baywatch’-badpak. Ze krijgt veel complimenten, al is niet iedereen even overtuigd…

Marisol Yotta zegt je misschien niet veel, maar ze is de vrouw van de rijke Duitse ondernemer Bastian Yotta en heeft 468.000 volgers op Instagram. De 29-jarige Mexicaanse influencer schuwt de uitdagende foto’s op Instagram niet, en ook deze keer trok ze de opnieuw de aandacht van haar volgers.

Ze waagde zich immers aan een shoot in een badpak dat sterk lijkt op het ‘Baywatch’-exemplaar dat Pamela Anderson droeg in de gelijknamige serie. «Ik weet niet of dit te klein is of dat er te veel stof is», schrijft ze erbij.

Gemengde reacties

De bewuste foto werd inmiddels al meer dan 17.000 keer geliket. Ze krijgt veel complimenten, al is niet iedereen even enthousiast. «Je staat er heel goed mee», «Geen idee, maar het is wel aantrekkelijk», en «Gewoonweg de perfecte maat», lezen we onder meer in de reacties. Maar ook: «Het is een beetje te klein, maar je kan het dragen in het openbaar. Verwacht je wel aan heel wat bekijks», «Dat ziet er ongemakkelijk uit», en «Te klein», klinkt het ook.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/influencer-poseert-baywatch-badpak-maar-twijfelt-het-te-klein-voor-mij-foto