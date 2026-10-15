Trouwgasten geschokt door kledingblunder van stiefmoeder van bruid: “Zo respectloos!” (foto)

De outfit van de stiefmoeder van een Amerikaanse bruid zorgt voor heel wat gefronste wenkbrauwen. “Ik vermoed dat het gaat om iemand die altijd in het middelpunt van de belangstelling wil staan”, klinkt het kritisch in de reacties.

Het verhaal doet de ronde op Reddit, waar een vriendin van de bruid een foto deelde waarop de bruid te zien is met haar vader en stiefmoeder. De jonge bruid draagt een lange witte jurk met prachtige kanten details. Haar stiefmoeder lijkt echter niet te willen onderdoen en verschijnt in een al even witte jurk, gecombineerd met een pluizige omslagdoek in dezelfde kleur. Ook haar blonde haar is in lichte golven gestyled, net als dat van de bruid. Alsof dat nog niet genoeg is, houdt ze ook een gelijkaardig boeket met crèmekleurige bloemen vast.

Niet boos op stiefmoeder

De vriendin die de foto deelde, wist niet wat ze zag. “Ze leek me een aardige vrouw en ze lijken goed met elkaar overeen te komen. Dus ik begrijp echt niet of ze gewoon dom is of wat hier precies aan de hand is”, schrijft ze op Reddit. Gelukkig maakte de bruid er geen groot probleem van.

Kritiek

Ook in de reacties op Reddit wordt verontwaardigd gereageerd. “Bah, waarom heeft zij ook een boeket vast? Zo respectloos”, “Ik vermoed dat het gaat om iemand die altijd in het middelpunt van de belangstelling wil staan”, “Het is zeker de minder erge fout, maar ook de vader verdient kritiek omdat hij een T-shirt onder zijn colbert draagt in plaats van een fatsoenlijk kostuum” en “Wit dragen op een bruiloft is dé grootste kledingblunder die je kunt maken. Iedereen weet dat. Niemand denkt: ‘Ik heb maar één mooie jurk en die is toevallig gebroken wit, niemand zal daar iets om geven’”, klinkt het onder meer.

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