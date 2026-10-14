Nummerplaat van elektrische wagen lokt reacties uit: “Ieder zijn keuze, toch?” (foto)

Een gepersonaliseerde nummerplaat op een XPENG trekt de aandacht op sociale media.

Het gaat om een XPENG G9, een elektrische SUV van het Chinese automerk XPENG. De wagen werd gespot in België. Op het eerste gezicht lijkt er weinig bijzonders aan de hand, ware het niet dat er ‘NO-FUEL’ te lezen valt op de nummerplaat. Ter herinnering: voor een gepersonaliseerde nummerplaat betaal je 1.000 euro.

Verdeelde meningen

Een foto van de wagen werd gedeeld in een Facebookgroep die opvallende nummerplaten verzamelt. “Klopt, hij is elektrisch! Geweldig!”, reageert iemand. “En mannelijkheid heeft hij ook niet!”, schrijft iemand anders, waarop meteen een reactie volgt. “Maar wel meer pk’s dan de auto van de gemiddelde man!”, klinkt het. “Soms begrijp ik toch niet zo goed waarom je daar 1.000 euro aan zou uitgeven…”, vraagt nog iemand zich af. “Ieder zijn keuze, toch? Als je het niet snapt, waarom zit je dan in deze groep?”, antwoordt een laatste persoon daarop.

Foto: Facebook