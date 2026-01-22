Olga Leyers verbaast fans met nieuwe reeks foto’s: “Jij zou een model moeten zijn!”

Olga Leyers doet het met meer dan 237.000 volgers bijzonder goed op Instagram.

En uiteraard deelt ze daar dan ook regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste.

We zien Olga meermaals poseren. “The vibe for 2026: being photographed by our 7 year old🫰”, schrijft ze bij de prentjes. En haar fans? Die zijn lovend!

“Jij zou een model moeten zijn!”

Al vlug reageren volgers enthousiast. “Jij zou een model moeten zijn”, klinkt het. “Knapste”, gaat het verder. “Goede fotograaf 🔥”, besluit een laatste fan. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.