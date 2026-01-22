Dochter van Jean-Claude Van Damme poseert in piepkleine bikini: “Ongelooflijk knap!” (foto’s)

Bianca Van Damme is niet verlegen om voor de camera te staan.

Dat bewijst de 35-jarige dochter van Jean-Claude Van Damme nog maar eens op Instagram. ’t Is te zeggen: een fotografe pakte op het sociale netwerk uit met onderstaand fotoalbum.

Daarin zien we Bianca in een piepkleine bikini poseren. “1-5, which is your fav? ☀️”, vraagt de fotografe aan het model van dienst. “Foto 2 en 4”, laat ze weten. Maar ook anderen willen zeker van zich laten horen, zo blijkt nu.

“Ongelooflijk knap!”

Aan positieve reacties geen gebrek. “Ongelooflijk knap”, klinkt het. “Wat een schoonheid, ik vind alle foto’s prima”, gaat het verder. “Wow, zo mooi”, besluit een laatste Instagram-gebruiker nog. Kijk maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.