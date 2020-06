Volgens een onderzoek van de University of Nottingham zijn er in ons sterrenstelsel 36 intellectuele beschavingen die met elkaar zouden kunnen communiceren. Daardoor krijgen we meer inzicht in buitenaards leven, maar deze studie geeft ons ook meer perspectief over de toekomst van de aarde en haar plaats in de kosmos.

Wetenschappers van de University of Nottingham deden een bijzondere ontdekking. Uit hun onderzoek blijkt dat 36 intellectuele beschavingen in ons sterrenstelsel capabel zijn om met elkaar te communiceren. “Deze studie is uiterst belangrijk, omdat we voor het eerst echt een schatting kunnen maken over het aantal actieve, intelligente, communicerende beschavingen waarmee we mogelijk in contact kunnen komen”, zegt Christopher Conselice, professor in de astrofysica en coauteur van het onderzoek, aan The Guardian. “Op die manier komen we er ook achter of er nog buitenaards leven is. Die vraag is nog altijd niet beantwoord.”

Buitenaardse wezens

“In principe namen we aan dat intelligente levensvormen op andere planeten, zoals op aarde, aanwezig zouden zijn. Binnen enkele miljarden jaren zal het leven zich dus automatisch voortzetten als een natuurlijk onderdeel van de evolutie”, legt Conselice uit. Die veronderstelling staat in de wetenschap beter bekend als het ‘Astrobiologische Copernicaanse Principe’. “Die stelling klopt, want alles in het heelal, van chemische reacties tot stervorming, kan gebeuren als de omstandigheden goed zijn”, aldus Conselice.

via GIPHY

Volgens Conselice zou het buitenaards leven niet veel verschillen van de manier waarop wij ons voortbewegen. “We zullen er niet van opkijken als we hen tegenkomen”, vertelt hij. Maar we zullen wel nog een tijdje moeten wachten vooraleer we met een andere planeet kunnen communiceren, want de dichtstbijzijnde beschaving ligt 17.000 lichtjaren van ons af. En wij zenden nog maar ongeveer 100 jaar signalen naar de ruimte waardoor we dat nog 6.120 jaar moeten volhouden om te kunnen communiceren met anderen buiten onze aarde. We weten natuurlijk niet of onze beschaving zolang kan blijven bestaan. Dat is nog een groot vraagteken voor de wetenschap.

