Een Amerikaanse vrouw ging onlangs op café met 15 vriendinnen om het einde van de quarantaine te vieren. Achteraf bleek dat ze die avond allemaal besmet waren met het coronavirus.

Erika Crisp trok op 6 juni met 15 vriendinnen naar de Lynch’s Irish Pub in Jacksonville Beach. De 40-jarige gezondheidswerkster uit Jacksonville had zich de afgelopen maanden netjes aan de coronamaatregelen en de daarmee gepaarde lockdown gehouden, maar eindelijk mocht ze weer buitenkomen en dat ging er een beetje te zorgeloos aan toe. Resultaat? De volledige vriendengroep raakte besmet met het coronavirus.

Risico’s onderschat

Ze geeft toe dat ze te weinig rekening hielden met de mogelijke risico’s. “Ik denk dat we te onvoorzichtig waren. Niemand van ons droeg bijvoorbeeld een mondmasker, terwijl we in een publieke plaats waren. De overheid zei dat we weer buiten mochten komen, en niemand van ons was ziek, dus dachten we dat er ons niets kon overkomen. Verkeerd gedacht dus”, vertelt ze aan News4Jax.

Te vroeg

Crisp, de middelste op de foto, was acht dagen ziek door het coronavirus, maar intussen stelt ze het goed. Ze waarschuwt anderen nu om voorzichtig te zijn. “Het is een les voor iedereen. Het was te vroeg om alles weer open te laten gaan. We moeten ook mondmaskers dragen en ons aan de regels rond social distancing houden”, klinkt het.

Het bericht Vrouw gaat uit met vriendinnen om einde lockdown te vieren, maar ze raken ALLEMAAL besmet verscheen eerst op Metro.