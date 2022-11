“Ik verdien 20.000 dollar door met getrouwde mannen te chatten. Het is niet wat je denkt!” (foto’s)

Ze moet zowat de populairste coach zijn in zogenaamde ‘dirty talk’ en seksbeleving. En als OnlyFans-model verdient ze daarnaast ook goed haar boterham. Maak kennis met de 42-jarige Lana May, een vrouw die mannen bijstaat die vastzitten in seksloze huwelijken.

In een interview met The New York Post verduidelijkt May: “Veel van die kerels willen gezien en gehoord worden. En uiteraard gewild zijn. Ze willen weer intimiteit voelen en een diepere connectie hebben met een vrouw. En dat is precies wat ik hen bied”, aldus het model. May beweert dat ze uiteindelijk vooral de mannen wil helpen en hen niet wil afpakken van andere vrouwen. “Sommige zeggen tegen me dat ze hun vrouw enorm graag zien, maar dat ze intimiteit missen. Ze willen advies van me om dat terug te krijgen.”

Advies

”Wanneer ze betalen voor mijn coaching betekent dat vooral dat dat mannen zijn die ervoor willen werken en gaan. Dat ze hun relatie willen redden en zichzelf willen helpen. En ik ben uiteraard bereid om ze bij te staan.” Zelf is May een alleenstaande moeder, die duizenden OnlyFans-volgers serveert op de meest pikante foto’s. Haar coaching biedt ze sinds begin dit jaar aan via Zoom-sessies. “Wanneer de call begint, vraag ik hen eerst of ze aan sexting willen doen, dat helpt vaak om hun skills bij te schaven”, zo stelt ze. Goedkoop is het in ieder geval niet. Je bent zo’n 15 euro per minuut kwijt tijdens de half uur durende sessie.

Foto: Instagram