“Ik laat mijn man tegen betaling vreemde klusjes doen voor andere vrouwen en de zaken gaan goed!”

Dames, bijverdienste nodig? Verhuur dan jullie mannen! Of dat is toch het advies dat Laura Young geeft, want zij laat haar man tegen betaling klusjes opknappen bij andere vrouwen.

Het hele gebeuren doopte ze onder de naam ‘Rent My Handy Husband’. Het Britse koppel heeft naar eigen zeggen best goed te doen. Laura Young, een moeder van drie, vond altijd dat haar echtgenoot James een krak was in karweitjes. Of het nu algemene ‘do-it-yourself’ is, of verven, decoreren, tegelen of tapijt leggen, James is dé kerel die het allemaal kan. En met een neus voor zaakjes startte ze dus ‘Rent My Handy Husband’ op.

Drukke planning

De zaken gaan goed. James zou de komende maanden al compleet volboekt zijn. Hij vraagt zo’n 40 euro per uur en zo’n 270 euro per dag. De business is zelfs zo populair te noemen dat hij al opdrachten heeft moeten weigeren. “Ik had nooit zo’n succes verwacht. Soms moet hij wat vreemde klusjes doen, maar het betaalt goed!”, zo bekent Laura Young aan lokale nieuwsautoriteiten. Ze houdt zich dezer dagen vooral bezig met het beheer van de socialemediakanalen van het bedrijfje. Naar eigen zeggen kreeg ze het idee toen ze een podcast beluisterde van een man die meubels maakte voor andere mensen.

