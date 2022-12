“Ik neem seksfilms op wanneer mijn zoon op school zit, maar ben wel eerlijk met hem” (foto’s)

Een Britse pornoster heeft toegegeven dat ze scènes draait wanneer haar zoon op school zit. “Ik probeer eerlijk te zijn over mijn professionele carrière en wil de wereld laten zien dat zo’n loopbaan combineren met een goeie opvoeding van mijn kind perfect werkt”, aldus Tanya Tate.

Tate is één van de bekendste en populairste pornosterren van het moment. Ze draait al bijna een decennium mee en werd al twaalf keer uitgeroepen tot de ‘MILF van het Jaar’. Wanneer ze niet druk in de werk is met het maken van pornografische en erotische content, houdt ze zich vooral bezig met het opvoeden van haar zoon. De 43-jarige Britse liet in de krant optekenen dat ze er alles aan doet om de beide zo goed mogeijk te combineren. “Het is uitdagend om een werkende moeder te zijn en al zeker in mijn sector. Het draait allemaal om balans, coördinatie en planning”, zo vertelt ze.

Scènes

”Mijn zoon gaat vijf dagen per week naar school en dat betekent dat ik dan dingen kan doen als interviews, het opnemen van een podcast en het draaien van enkele scènes. De dagen dat ik een shoot heb proberen we dat altijd te regelen dat het bij iemand anders is of op locatie. Bij mij thuis doen we dat niet. Ik heb iemand die hem opvangt voor naschoolse activiteiten”, aldus Tate. In een eerder interview gaf ze mee dat ze pas aan kinderen wilde beginnen als ze financieel stabiel genoeg was. “Het is goed dat ik veel mensen in de industrie ken die ook ouder zijn. En dat blijkt allemaal goed te werken”, zo besluit ze.

Foto: Instagram