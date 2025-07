Bruid woedend door ‘ongepaste’ outfit van schoonzus: “Kon ze haar niet eens één dag gunnen?” (foto)

Een bruid kon haar ogen niet geloven toen ze op haar trouw de outfit van haar schoonzus zag. Lezers van haar verhaal scharen zich massaal achter haar.

Er is één gouden regel op een trouwfeest dat niet het jouwe is: kleed je níét zoals de bruid. En jawel, net dat gebeurde op het huwelijk van een vrouw wier verhaal intussen viraal gaat op Reddit. De dresscode was duidelijk: ‘zachte lentetinten’. Toch verscheen de schoonzus van de bruid in een witte jurk met geborduurde bloemen, die evengoed had kunnen doorgaan voor een trouwjurk.

Jurk fotoshoppen

In de reacties is de verontwaardiging groot. “Ik ben normaal niet zo strikt als het om huwelijksetiquette gaat, maar dit is echt te gek voor woorden. Zegt iemand ooit iets tegen zulke mensen? Want ik wel hoor. Ik zou er een punt van maken. Niet omdat ze de dresscode brak, maar omdat het duidelijk een rotmens is”, “Oké, dit is gewoon een trouwjurk. Kon ze haar niet eens één dag gunnen?”, en “Ik zou de fotograaf vragen om de kleur van haar jurk te fotoshoppen en verder niks zeggen. Dan hang je een gigantische familiefoto op met haar in die nieuwe kleur. Wachten tot zij iets zegt…”, klinkt het onder meer.

Foto: Shutterstock