Élodie Ouédraogo deelt straffe vakantiefoto’s: “Prachtig!”

Bij een leuke tijd horen dito foto’s.

Dat vindt ook Élodie Ouédraogo. Samen met haar gezin geniet ze momenteel van een ongetwijfeld deugddoende vakantie. En aangezien ze op Instagram maar liefst 168.000 volgers heeft, deelt ze daar nu ook enkele vakantiebeelden.

We zien Élodie meermaals genieten van zon, zee, strand én van tijd met haar gezin. “Long drinks and short shorts”, schrijft ze zelf bij haar post. Haar fans zijn echter ook bereid om een woordje of twee neer te pennen.

“Prachtig!”

Al vlug stromen de eerste reacties binnen. “Prachtig”, klinkt het. “Die achtste foto”, gaat het verder. “Ziet er een prachtige bestemming uit”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.