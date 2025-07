Sandra Bekkari doet monden openvallen in bikini: “Eeuwige schoonheid!” (foto)

Sandra Bekkari oogst flink wat lof met een zomerse vakantiefoto. “Wat een lichaam!”, wordt er onder meer gereageerd.

Voedingsdeskundige Sandra Bekkari blies vrijdag 52 kaarsjes uit en deed dat in stijl, op een zonovergoten vakantiebestemming. De sympathieke schrijfster van ‘Nooit meer diëten’ postte op Instagram een foto waarop ze in bikini geniet van de azuurblauwe zee. “52 zomers vandaag. Even een paar dagen er tussenuit. Dankbaar voor alle lieve verjaardagswensen, jullie maken verjaren extra speciaal, glundert ze bij het kiekje.

Eeuwige schoonheid

Haar 162.000 volgers reageren stuk voor stuk vol lof. “Gelukkige verjaardag! Wat een lichaam!”, “Wat zie je er fantastisch uit op je 52ste, echt schitterend”, “Dikke proficiat, eeuwige schoonheid”, en “Wauw, zo mooi, Sandra! Je ziet er ongelooflijk goed uit! Geniet van een nieuwe mooie reis rond de zon”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram