WOOPS: Jongetje speelt buiten met zijn vr-bril en knalt tegen een boom! (fails)

Jawel hoor: het is weer tijd voor een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

We begrijpen het: kiezen is verliezen. Daar dacht onderstaande jongeman ook zo over wanneer hij blijkbaar moeite had met de keuze tussen binnen gamen of buiten spelen. De oplossing? Met een vr-bril op zijn hoofd de voortuin in! Op zich geen slecht idee, maar natuurlijk houden de limieten van de échte wereld niet op te bestaan. Zo blijft een boom in werkelijkheid natuurlijk gewoon een boom. En dat heeft onze pechvogel van vandaag mogen ontdekken. Kijk maar naar het eerste filmpje.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook hier niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor lange tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…