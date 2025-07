Vrouw daagt vis uit met haar voet: “Wat had je verwacht?!” (video)

Zo, weer een lesje geleerd.

Vissen zijn niet altijd zo onschuldig als ze lijken. Ze uitdagen kan je duur komen te staan, zo ondervond de dame in onderstaande video aan den lijve. Ze plaagde een flink uit de kluiten gewassen vis door haar voet (met schoen) in het water te steken. Maar dat waterdier had daar duidelijk geen zin in. Gevolg? Een stevige beet in haar schoen. En aan haar schreeuw te horen, heeft ze dat ook goed gevoeld.

Trauma

Het filmpje werd al duizenden keren bekeken. “Hij zei: ‘doet het niet!’”, “Had niet gedacht dat die vis z’n bek ZO wijd kon opendoen en zomaar in haar voet zou happen. Als dat mij was overkomen, zou ik er echt een trauma aan overhouden”, en “Wat had je verwacht?!”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram