“Ik flipte toen hij DIT bestelde tijdens onze eerste date”

Een vrouw reageerde verbouwereerd toen ze op een eerste date ging met een kerel die er nogal een vreemde gewoonte op nahoudt: hij bestelde een glas melk bij zijn warme maaltijd. En dat gaf de vrouw in kwestie een lichte paniekaanval.

We moeten het je misschien niet vertellen dat een eerste afspraakje met een onbekende persoon die je via een datingapp hebt leren kennen altijd best spannend is. Soms zelfs zenuwslopend misschien, want je weet nooit of hij of zij in het echt ook op zijn of haar Tinder-foto lijkt en dezelfde gezellige gesprekken kan voeren als online. Nu viel het naar ons gevoel best mee voor de dame, alleen was het glas melk voor haar toch wel een dealbreaker. Ze publiceerde haar verhaal op Mumsnet, een vrouwenwebsite veelal bedoeld voor jonge moeders. “Ik ging op date met een kerel die ik gisteren online had ontmoet. Hij zag er heel aantrekkelijk en verzorgd uit. Alleen, wanneer gevraagd werd wat we wilden drinken, bestelde hij een glas melk”, zo vertelt ze.

”Vreemd?”

”Ik moet zeggen dat ik nog nooit iemand ontmoet heb die op restaurant een glas melk bestelt. Ik vind het eerlijk gezegd heel vreemd en een beetje een afknapper. Ik probeer ook voor mezelf uit te zoeken waarom ik het zo’n afknapper vind, maar ik kan maar geen andere reden bedenken dan dat ik het wat ‘vies’ vind ofzo? Ben ik onredelijk?”, aldus de vrouw. Een persoon reageerde: “Het komt heel kinderlijk over en zou voor mij ook een afknapper zijn.” Iemand anders geeft dan weer aan dat het haar niet veel zou schelen. “Beter dan alcohol te bestellen. Ik heb liever een nuchtere date dan een kerel die compleet dronken is.”

Foto: Unsplash