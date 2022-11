“Mijn echtgenoot kan zich moeilijk over “lelijke looks” van het vriendje van mijn zus zetten. En daarom wil ik scheiden!”

Een vrouw heeft advies gevraagd op het internetplatform Reddit over hoe ze de situatie met haar echtgenoot moet aanpakken. “Hij is echt gemeen en kan zich moeilijk neerleggen bij de looks van het vriendje van mijn zus. Als dit zo blijft doorgaan, dan vraag ik de scheiding aan”, aldus de anonieme dame.

De man in kwestie vindt de vriend van zijn schoonzus “te lelijk” voor haar. De vrouw verduidelijkt: “Mijn zus is mijn rolmodel en als een tweede moeder voor me. Ze is een succesvol architecte en is supermooi. Lang en slank met een prachtig gezicht. Waar ze ook gaat, mensen worden stil en draaien hun hoofd om haar te bekijken”, zo vertelt ze. Twee jaar geleden ontmoette ze haar vriend en al snel begonnen ze een liefdevolle relatie. “Iedereen was in het begin verrast, ik vond hem wél meteen briljant”, geeft de schrijfster van de Reddit-post mee. “Ook voor mijn familie was het even wennen. Hij is niet zo groot en vrij rond, maar we zagen dat hij m’n zus gelukkig maakte en dat ze elkaar echt graag zien.”

Echtgenoot

”Mijn echtgenoot kan er zich jammer genoeg niet bij neerleggen. Elke keer hij haar vriend ontmoet, reageert hij erg onbeleefd en geïrriteerd. Hij vroeg mijn zus zelfs wat ze in godsnaam in haar ziet. En zij antwoordde dat haar hart vult met geluk iedere keer ze naast hem wakker wordt. Mijn man was op weg naar huis zo kwaad. In het begin ging het nog over de bierbuik van mijn zus haar vriend, maar het zat duidelijk dieper. Ik vermoed dat hij misschien zélf een oogje heeft op mijn zus. Mijn plafond is bijna bereikt en ik sta op het punt van hem te scheiden. Wat moet ik doen?”, vraagt de dame aan het internet. “Onzekerheid of verliefdheid van zijn kant, wat het ook is, dit moet op een volwassen manier uitgepraat worden”, raadt iemand aan. Een ander persoon: “Eerlijk, ik denk dat je zus ook wel wat beter haar best mag doen. Haar vriend verdient beter dan constant beledigingen te incasseren van zijn schoonbroer.”

Foto: Unsplash