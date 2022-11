“Mijn zus deed DIT met mijn baby en ik voel me daar helemaal niet goed bij”

Een moeder met een pasgeboren dochtertje vreest voor haar gezondheid wanneer haar zus – zonder enige toestemming te vragen – haar vol op de mond kust. “Ik voel me daar helemaal niet goed bij”, aldus de kersverse mama.

Terecht? Misschien wel, want in de eerste weken van hun leven zijn pasgeboren baby’s vatbaar voor infecties en ziektes. Niet dat de kleine ukken tegen niks kunnen – ze worden door nieuwe ouders ook best vaak onderschat – maar het blijft belangrijk om ze te beschermen tegen onnodige risico’s. Een mama kon dan moeilijk begrip opbrengen voor haar zus die haar baby kust op de lippen en er niet eens eerst de toestemming voor vroeg met een vlammende ruzie tot gevolg. Waar ze zich vooral zorgen om maakte, was het mogelijk doorgeven van HSV-1, een type herpes. Een zeldzaam iets, maar volgens de gezondheidswebsite NHS wel iets waar je als ouder mee moet opletten in het bijzijn van een baby. Niet dat de zus in kwestie dat virus heeft, maar in een post op Mumsnet gaf de moeder toch aan liever het zekere voor het onzekere te nemen.

”Op de mond!”

”Ik denk echt dat het ongelooflijk dom is om een baby op de mond te kussen!”, zo vat ze haar open brief aan. “Het deed me helemaal panikeren. Sinds wanneer is het ok om een pasgeborene op de lippen te zoenen? Ze hebben praktisch geen immuunsysteem.” Iemand reageerde: “Ik ben relatief chill als ouder, maar baby’s op de lippen kussen is vies en niet nodig. Kus ze op het hoofd en ruik er eens aan zoals een normaal persoon. Je baby zal er waarschijnlijk niets van ondervinden, maar ik vind niet dat je onredelijk bent.”

