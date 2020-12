Een verschrikkelijke scène heeft zich afgespeeld in Australië, waar een 38-jarige vrouw voor de ogen van haar kinderen van een klif viel. Ze probeerde een selfie te maken op een uitstekende rots in het Grampians nationaal park in de Australische staat Victoria toen het noodlot toesloeg.

De Australische vrouw was op die noodlottige dag op uitstap naar het nationaal park toen het drama gebeurde.

Rosy Loomba was over de veiligheidsbarrières geklommen om een selfie te kunnen maken met het panoramisch uitzicht op de achtergrond. Ze struikelde en viel van de klif ruim meer dan 80 meter naar beneden. Reddingswerkers hadden zes uur nodig om haar lichaam te bergen.

Instagram

Het uitzichtpunt is een gevaarlijke, maar desondanks populaire fotoplek. Op Instagram zijn tientallen foto’s te vinden van mensen die op de uitstekende rots staan of met hun benen over de rand bengelen.

