Een jonge vader is volgens zijn weduwe onrechtstreeks gestorven aan de coronapandemie. De Brit kreeg pas maanden na de eerste tekenen van kanker een MRI-scan, waardoor de tumor lang onontdekt bleef.

Dokters waarschuwen er al lang voor: corona maakt niet alleen rechtstreekse, maar ook onrechtstreekse slachtoffers. Wanneer ziekenhuizen overbezet geraken, moeten andere procedures vaak wijken, met bijvoorbeeld woekerende kankers tot gevolg. De Brit Sherwin Hall heeft dat helaas aan den lijve moeten ondervinden.

De 27 jarige vader van twee uit Leeds kreeg in september 2019 voor het eerst pijn in zijn kruis, zo schreef hij in mei op zijn GoFundMe-pagina. Met wat antibiotica leek de zaak tot tweemaal toe opgelost, maar in maart van dit jaar werd de situatie ernstiger. De pijn was plots veel erger en straalde uit naar zijn rechterbeen en -bil. Bovendien voelde hij een harde massa bij zijn rectum. Bij het ziekenhuis konden ze hem echter niet helpen.

Foute diagnose

De dokters stelden eerst een foute diagnose: volgens hen had Sherwin last van een seksueel overdraagbare aandoening. “Ik bleef hen zeggen dat dat onmogelijk was, maar het haalde niks uit”, schrijft de jonge vader. “Ze waren zo overtuigd van hun zaak dat ik het zelf begon te geloven. Ik dacht dat ik het misschien had opgelopen op een openbaar toilet.”

Sherwins bloedtesten en uitstrijkjes toonden echter aan dat er geen sprake was van een SOA. De dokters dachten vervolgens aan een ontstoken prostaat, en schreven alweer antibiotica voor.

“De pijn was zo hevig dat ik steeds terugkeerde naar het ziekenhuis, waar ik hen smeekte om een scan te nemen. Ik had zelf wat dingen opgezocht en wist dat ze fout zaten, maar ze wilden niet luisteren. Mijn huisarts en de dokter in het ziekenhuis vertelden me dat ze geen scan konden nemen omdat die procedures werden uitgesteld door de coronacrisis.”

“Overheid liegt”

Sherwins pijn was zo ondraaglijk dat hij meermaals dacht aan zelfmoord. Toen hij op 26 mei na 13 ziekenhuisbezoekjes eindelijk onder de scanner mocht, was het verdict erg zwaar. Hij had een kwaadaardige tumor van bijna 15 centimeter groot in zijn bekken. Bovendien was de kanker uitgezaaid naar zijn longen, waar 30 tumoren zaten, schrijft The Sun. Alle hulp kwam te laat voor de Brit, die uiteindelijk stierf op 3 december.

“Ik ben er kapot van. Ik ben de liefde van mijn leven kwijt”, schrijft zijn weduwe, La’Troya Hall, in een verklaring. “Als Sherwins kanker eerder was ontdekt, zou hij hier waarschijnlijk nog steeds zijn.”

La’Troya deelt nu haar verhaal opdat andere gezinnen niet hetzelfde moeten meemaken. Het baart haar zorgen dat de Britse overheid doet alsof de kankerdiensten weer werken als voordien, terwijl dat volgens haar niet waar is. De weduwe krijgt ondersteuning van ‘Catch up with Cancer’, een campagne die werd opgericht door de ouders van een kankerpatiënt wier behandeling door corona werd stopgezet.

