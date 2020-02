Een Australische familie is diep teleurgesteld nadat ze ontdekten dat de grafsteen van hun naaste verwijderd werd van het kerkhof. De reden zou de foto van de overleden man zijn.

Peter Robert Bridge kwam vorig jaar in april te overlijden op 34-jarige leeftijd. Hij werd begraven op een kerkhof in Adelaide. Enkele weken geleden ontdekte de familie echter dat zijn grafzerk weggehaald was zonder dat ze daarvan op de hoogte werden gebracht.

Middelvinger

Op de grafsteen stonden volgende woorden geschreven: “Zeer geliefde zoon, broer, oom, vriend en neef”. Wellicht struikelden de mensen van het kerkhof over de foto op de grafsteen. Daarop is de overleden man te zien terwijl hij zijn middelvinger opsteekt.

Kleine foto

De vader van Peter, Arthur, is enorm boos over het feit dat de grafsteen verwijderd werd, en al zeker omdat ze daarvan niet werden ingelicht. Hij startte een petitie op Change.org om de kwestie aan te kaarten. “En dat allemaal door een kleine foto van Peter waarop hij zijn middelvinger opsteekt. Onbegrijpelijk! We werden niet eens op de hoogte gebracht van het feit dat de grafsteen weggehaald wed. Bovendien is de foto zo klein dat je hem enkel ziet als je vlak voor zijn graf staat. Als iemand de foto aanstootgevend vond, waarom is dat voor hen dan een probleem? Het is de laatste rustplaats van onze zoon”, vertelde hij aan Daily Mail.

“Onrespectvol”

Al meer dan 3.000 mensen hebben de petitie intussen ondertekend. “Dit is zo fout. Peter verdient een rustplaats die gerespecteerd moet worden, net zoals iedereen”, is de algemene teneur.

