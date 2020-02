Zo, dat kan tellen qua ‘bazig zijn’…

Een man, die liever anoniem wenst te blijven, deed vorige week zijn verhaal op Reddit. Hij had wat goeie raad nodig…

Uit het berichtje van de man, dat nu verwijderd is, bleek namelijk dat zijn verloofde eiste dat hij zich eerst moet laten besnijden. “Mijn verloofde wil dat ik me laat besnijden voor we gaan trouwen. Ik weigerde en dat zorgt nu voor veel ruzie. Word ik gemanipuleerd?”, vroeg de man zich in de titel van de post af.

Uit fragmenten van het verwijderde bericht komt de ernst van de zaak naar boven. “Ze wordt lastig als de dingen niet gaan zoals zij wil. Ze ziet dat dan als een persoonlijke belediging”, klinkt het. “Ik weigerde om me te laten besnijden. Zij reageerde door te zeggen dat het geen keuze was. Ze beweerde ook dat ik haar niet aantrekkelijk zou vinden als haar vagina er niet netjes uit zou zien.”

“We zijn hier niet in Europa hé!”

Bijna dagelijks stuurde ze hem ook artikels over de positieve effecten van een besnijdenis. “Ze zei dat ‘beschaafde’ mannen zich laten besnijden en dat we ‘hier niet in Europa zijn'”, gaat hij verder.

De man hield gelukkig voet bij stuk. “Ze heeft geen recht om te zeggen wat ik moet doen met mijn lichaam”, liet hij weten. Maar dat kalmeerde de dame duidelijk niet. “Ze werd héél boos en noemde me ‘egoïstisch’ en ‘harteloos’. Doorgaans als we ruziemaken loopt het niet zó hard uit de hand.”

“Ze stond recht en zei dat ‘we’ dit (de besnijdenis, red.) sowieso gingen laten uitvoeren en dat zo’n ‘klein probleempje’ onze relatie niet mag verbrodden. Om eerlijk te zijn vond ik dat nogal onheilspellend klinken. Ik weet niet wat ik hiervan allemaal moet denken…”

Reacties troef

In geen tijd kwam er langs alle kanten goeie raad voor de man. “Maak dat je vertrekt”, klinkt het. “Deze relatie klinkt als de hel”, vult iemand anders nog aan. “Dit gaat er in de toekomst écht niet op verbeteren”, besluit een andere Reddit-gebruiker. En daar valt misschien wel wat van te zeggen.

‘t Is nog niet geweten of de twee nu daadwerkelijk gaan trouwen of niet. De man klonk nadien wel zekerder van zijn stuk: “Ik laat me sowieso niet besnijden tenzij het medisch nodig is. En dat is niet het geval.”

Foto: pexels – Bron: cafemom.com/Reddit