Filmpje van deze «gepassioneerde» Indiase fruitverkoper gaat viraal (video)

Een video van een Indiase verkoper die met volle overgave zijn fruit aan de man probeert te brengen verovert het internet.

Het filmpje verscheen oorspronkelijk op het internetforum Reddit. «Als mijn fruitverkoper niet even gepassioneerd is over fruit, wil ik zijn koopwaar niet», stond te lezen bij de video. Op de beelden is te zien hoe de man met veel vertoon papaja’s en watermeloenen snijdt om klanten aan te trekken. En dat lijkt te werken: nieuwsgierige voorbijgangers troepen samen rond de lawaaierige fruitverkoper.

Op amper twee dagen tijd vergaarde de video meer dan 100.000 upvotes en 1500 reacties. «Fruit is op z’n sappigst als je er eerst naar schreeuwt», schrijft een Reddit-gebruiker. «Kroger (Amerikaans retailbedrijf, red.) spendeerde miljoenen aan een rebrandingcampagne, terwijl ze enkel deze kerel nodig hadden», reageert een ander.

