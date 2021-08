Duitse politie maakt einde aan swingersfeest waar afstandsregels niet in acht werden genomen

Alle deelnemers werden rustig naar huis gestuurd omdat de Covid-regels niet werden nageleefd.

Veiligheidsafstand

De politie van Hamburg heeft een swingersfeest in een flat opgedoekt. Ongeveer zeventig deelnemers waren samengekomen en namen de sanitaire maatregelen niet in acht. De veiligheidsafstand werd niet gerespecteerd en de aanwezigen hadden geen tracing-formulier ingevuld.

De deelnemers werden naar huis gestuurd en krijgen een boete. Volgens de politie is de interventie vlot verlopen en waren alle deelnemers zeer “coöperatief”. In Hamburg, net als in een groot deel van Duitsland, is het verplicht een masker te dragen en afstand te houden bij bijeenkomsten.

