OMG. Koppel aanzien als swingers door DIT detail op hun kledij (video)

Een Amerikaans koppel snapte niet waarom iedereen hen plots zo vriendelijk benaderde toen ze op het strand liepen in hun matching zwemkledij. Het patroontje op hun bikini en zwembroek gaf een andere indruk dan die die ze zelf wilden geven, zo bleek.

Op vakantie bevriend worden met een ander koppel kan leuk zijn, maar het moet ook niet té ver gaan … De Amerikaanse Linda en haar partner weten er alles van. Toen het koppel op cruisevakantie was, besloot Linda dat het leuk zou zijn om matching zwemkledij aan te trekken. Maar blijkbaar moet je dan wel heel goed opletten met wat er net op je matching bikini en zwembroek staat. «Mensen waren een beetje ‘extra’ vriendelijk», schrijft Linda bij de TikTok-video waarin ze haar relaas doet. Uit de hashtags blijkt wat ze bedoelt: andere vakantiegangers dachten dat ze swingers waren. En waarom? Omdat er ananassen op hun bikini en zwembroek stonden.

Ondersteboven

Ananassen? Jawel, blijkbaar is de exotische vrucht een symbool voor swingers. Wanneer vakantiegangers op een cruise kledij met ananasprint dragen, dan mag je er prat op gaan dat het mensen zijn die af en toe eens van partner willen wisselen, aldus Reddit. Ook zou een deurknop in de vorm van een ananas aan je voordeur een teken zijn dat je wel openstaat voor partnerruil, aldus een expert in de Mirror. Maar volgens iemand in de commentaren van de virale TikTok van Linda is het verhaal een beetje complexer: een ananas zou enkel aanduiden dat je een swinger bent als de vrucht ondersteboven afgebeeld staat. En wat blijkt? De ananassen op het bikinitopje van Linda staan wel degelijk ondersteboven. De Amerikaanse wist van niks, maar kan er uiteindelijk wel mee lachen.

