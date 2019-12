Je menstruatie is niet de leukste periode van de maand. Je hebt vreselijke krampen en bent voortdurend in de weer met maandverband of tampons. Om die akelige regels snel achter de rug te hebben, is er een trend onder vrouwen ontstaan. Met een stofzuiger zuigen ze als het ware al het bloed uit de baarmoeder. Dokters waarschuwen echter voor deze levensgevaarlijke ‘lifehack’.

Volgens de mythe kan je in 20 minuten van je maandstonden afraken door simpelweg alle afgestorven eitjes, die de bloedingen veroorzaken, weg te zuigen. Het enige dat je dient te doen, is een stofzuiger in je vagina steken.

Dokters die al veel vrouwen hebben behandeld die deze trend hadden uitgetest, willen andere vrouwen nu oproepen om hen vooral niet te volgen. “Stofzuigers doen meer dan enkel vuil bloed weghalen. Ze kunnen aan je baarmoeder en vaginale wanden trekken en ernstige schade veroorzaken. Laten we niet vergeten dat je lichaam ook in shock zal raken vanwege het bloed dat het in korte tijd verliest”, aldus Dr. Adeeti Gupta uit Seattle.

