Andrea Ivanova is haar naam. En de dame heeft een doel in haar leven.

De Bulgaarse wil namelijk de ‘dikste lippen ter wereld’ hebben. Eerder liet ze weten dat ze geen flauw idee meer had hoeveel geld ze al uitgegeven had aan plastische ingrepen. Toen stond de teller nog op 15 injecties.

Nu heeft ze haar twintigste spuitje achter de rug. “Ik vind het geweldig dat ik nog dikkere lippen heb, maar sommige dokters vinden het nu wel genoeg zo. Toch wil ik nóg vollere lippen. Mijn eigen dokter wil dat gerust regelen, maar ik moet wel minstens twee maanden wachten voor ik opnieuw een injectie mag krijgen”, aldus de dame.

“Ik hou van mijn nieuwe lippen. Het was lastig om te eten vlak na de injectie en een paar dagen later werd het nog moeilijker”, klinkt het. “Ik ben niet zeker of dit nu de grootste ter wereld zijn, maar het komt ongetwijfeld in de buurt”, aldus Andrea. Benieuwd wat voor een mondmasker ze dezer dagen moet dragen …

In 2013 zag ze er nog zó uit:

Tegenwoordig ziet ze er toch nét iets anders uit. Maar hey, ieder zijn of haar ding hé. Haar 36.600 fans weten het alleszins wel te smaken:

Foto: Facebook/Instagram – Bron: The Sun/nl.metrotime.be