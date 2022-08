Dokter is duidelijk: “Mannen kunnen écht last hebben van ‘blauwe ballen’!”

Australische dokter Sam Hay liet tijdens een radio-interview het één en ander weten over ‘blauwe ballen’.

Je zou denken dat die bewuste term misschien een smoesje is van mannen om nog eens ‘van bil te kunnen gaan’. Maar volgens de arts is er toch meer aan de hand. “Ik dacht altijd dat ‘blauwe ballen’ een mythe waren. En dat als je (te) lang opgewonden blijft, je ballen blauw worden en eraf vallen, en dat de enige manier om ervan af te komen is door wat ‘plezier te hebben’. Ik dacht dat het een excuus was voor mannen om klaar te komen… Maar het is echt een ding”, aldus Sam.

‘Blauwe tint’

Dokter Hay legde verder uit dat een man ‘druk’ kan ervaren in zijn testikels tijdens een erectie. Maar dat komt dan vooral door de verhoogde bloedstroom. Niet door een ‘gevaarlijk’ niveau aan sperma dat uit het lichaam moet. En hoewel testikels niet écht blauw worden, kunnen ze wel een soort ‘blauwe tint’ krijgen omdat de aderen in die regio dan vol bloed zitten. De dokter nuanceert ook wel… “Hoewel ‘blauwe ballen’ hebben ongemakkelijk kan zijn, is het niet gevaarlijk”, besluit hij. Goed, da’s dan ook weer duidelijk!

Foto door cottonbro via Pexels – Bron: New York Post