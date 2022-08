De grootste boom ter wereld bezoeken? Dan riskeer je 5.000 dollar boete en een gevangenisstraf

In het Rewood National Park in de Amerikaanse staat California is het officieel verboden om de grootste levende boom ter wereld ‘Hyperion’ te bezoeken. Als je toch dichterbij zou komen, riskeer je een gevangenisstraf van zes maanden en 5.000 dollar boete. Dat schrijft het park in een statement.

Het Redwood National Park staat bekend om zijn gigantische sequoia’s, die tot 80 meter hoog kunnen worden. De Hyperion doet er evenwel nog een schepje bovenop: met zijn 115,92 meter in hoogte, en een stamdiameter van maar liefst 4,84 meter, is die ‘sequoia sempervirens’ volgens het Guinness World Records de allergrootste levende boom ter wereld. De naam is symbolisch: Hyperion was een van de Titanen uit de Griekse mythologie, en de vader van Helios, de God van de zon, en Selene, de Godin van de maan.

Een echte bezienswaardigheid dus. Jammer genoeg is het niet langer mogelijk om de boom te bezoeken.

Off-trail

De boom werd ontdekt in 2006. Er is nooit een pad aangelegd naar de Hyperion, maar toch banen avonturiers zich geregeld een weg doorheen het woud om de gigant te bezichtigen. Alleen zorgt dat voor aanzienlijke schade aan de boom.

«Hyperion ligt van het pad af, middenin dichte vegetatie, en is enkel te bereiken via zware ‘ bushwhacking’», klinkt het in een statement. Bushwacking betekent zoveel als van het officiële pad afgaan, en in sommige zware gevallen ook struikgewassen wegsnijden om het pad vrij te maken.

Vernietiging

«Ondanks de moeilijke reis, is de populariteit ervan toegenomen door bloggers, reisauteurs en websites. Het gevolg is dat de habitat rondom de Hyperion verwoest wordt. Als bezoeker moet u beslissen: wilt u deel uitmaken van het behoud van dit unieke landschap of wilt u deel uitmaken van de vernieling ervan?»

Verder waarschuwt het park ook dat het pad naar de Hyperion onvoorspelbaar is, en dat er geen bereik of GPS-signaal in de buurt is. Zelfs kleine ongelukjes kunnen in zo’n geval gevaarlijk zijn.

Om het milieu en het park te beschermen, treft Redwood National Park draconische maatregelen: wie toch een tocht onderneemt naar de boom, riskeert een boete van 5.000 dollar en een gevangenisstraf van zes maanden.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/de-grootste-boom-ter-wereld-bezoeken-dan-riskeer-je-5000-dollar-boete-en-een-gevangenisstraf