De Alabai is een grote, stevige herdershond met een mythische status in Turkmenistan. Precies daarom heeft het ex-Sovjetland afgelopen zondag de eerste nationale feestdag ter ere van het hondenras gevierd.

25 april 2021 stond in Turkmenistan voor het eerst helemaal in het teken van de Alabai. En dat werd stevig gevierd, onder andere met een wedstrijd die moest uitmaken welke de titel van beste hond van de soort verdiende. Een politiehond die de grens patrouilleert kreeg uiteindelijk de eer: de viervoeter ging naar huis met een medaille, en zijn baasje met een splinternieuwe wagen.

De autoritaire president Kurbanguly Berdymukhamedov, die al sinds 2007 over de woenstijnnatie regeert, is zo gek van de Alabai dat hij een boek van 272 pagina’s wijdde aan het hondenras. In 2017 deed hij trots een Alabaipuppy cadeau aan Vladimir Poetin. Bovendien siert een zes meter hoog gouden standbeeld van de herdershond een druk rondpunt in hoofdstad Asjchabad.

Paarden

Naast de Alabai wekt nog een ander dier een gevoel van nationale trots op in Turkmenistan: de Akhal-Tekepaarden. Ook zij werden 25 april in de bloemetjes gezet, zij het niet met een nationale feestdag maar met een festival. Er stond onder andere een paardenrace op het programma. Zowel de Akhal Teke als de Alabai zijn van erg groot belang voor de traditionele herders in het land.

Foto AFP / I. SASIN

Een volwassen Alabai als politiehond. Foto AFP / I. SASIN

