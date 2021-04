De Duitse explosievenopruimingsdienst is maandag voor niets komen opdagen in een bos bij het Duitse Passau. Een alerte jogger meende daar een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden te hebben, maar het bleek uiteindelijk om een seksspeeltje te gaan.

De jogger vond tijdens zijn tour in een bos bij de Duitse stad Passau, aan de grens met Oostenrijk en Tsjechië, een plastic zak met allerlei voorwerpen. Een van de items leek verdacht veel op een granaat, dus belde de loper meteen de politie. Toen de explosievenopruimingsdienst ter plaatse kwam, bleek de zogenaamde granaat echter heel wat minder gevaarlijk dan gedacht.

Het ging namelijk om een seksspeeltje in de vorm van een granaat, zo laat de dienst zelf weten. In de plastic zak vonden ze ook condooms en glijmiddel terug, wat de identificatie van de “granaat” wat vergemakkelijkte. Het internet bood uiteindelijk uitsluitsel. “Vermoedelijk wilde iemand de spullen gewoon weggooien, maar niet in de vuilbak”, aldus een woordvoerder van de politie in Der Spiegel.

Niet ongewoon

Dat de jogger dacht op een gevaarlijke granaat te zijn gebotst, is heus niet vreemd. In Duitsland komt het immers nog vaak voor dat vergeten of verborgen munitie uit de Tweede Wereldoorlog wordt teruggevonden.

