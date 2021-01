De Google Assistent kan voortaan ook in België via één bevel of op een bepaald moment een hele reeks handelingen uitvoeren. Dat laat de technologiegigant weten. Dankzij ‘Routines’ zullen Belgen met één commando verschillende acties tegelijk kunnen laten uitvoeren.

Mensen die gebruikmaken van de Google Assistent krijgen er een aantal interessante mogelijkheden. Het technologiebedrijf heeft laten weten dat ‘Routines’ nu ook in België beschikbaar zijn. De optie wordt de komende weken uitgerole naar alle Belgische gebruikers.

Door ‘Routines’ wordt het mogelijk om met één commando via de spraakassistent bijvoorbeeld een geconnecteerd koffiezetapparaat, de radio en de vaatwas op te starten. Een aantal ‘routines’ zijn voorgeprogrammeerd. Zo leest de Assistent bij het commando ‘Hey Google, goedemorgen’ de weersvoorspelling, de laatste nieuwsberichten en de items die op de agenda staan en herinneringen voor.

Muziek om start weekend te vieren

De routines kunnen aangepast worden, maar gebruikers kunnen er ook zelf samenstellen. Zo kunnen ze volgens Google bijvoorbeeld elke dag bij het telewerken om 17u30 de lichten laten dimmen en partymuziek laten spelen om het einde van de werkdag, of ’s vrijdags de werkweek, in te luiden.

De spraakassistent van Google raakte in de zomer van 2019 in opspraak, toen aan het licht kwam dat het bedrijf – net als andere technologiegiganten – bepaalde geluidsopnames door medewerkers liet beluisteren en beoordelen om de dienst te verbeteren. Enkele geluidsopnames werden gelekt in de media en bleken soms zeer gevoelige informatie te bevatten. Vorig jaar kondigde Google dan aan dat het voortaan eerst toestemming zal vragen vooraleer geluidsopnames te beluisteren.

