Het afgelopen jaar liepen we buitenshuis vaker wel dan niet met een mondmasker rond. Dat is niet alleen vervelend als je iemands emoties wil inschatten, maar ook als je je nieuwe lippenstift wil showen. Velen lieten die make-up dan ook links liggen. DIY’en was echter populairder dan ooit tevoren en dat is ook Yves Saint Laurent niet ontgaan.

Het cosmeticabedrijf besloot dan ook om die knutseltrend te combineren met make-up. Het resultaat? Een apparaat waar beautyliefhebbers spontaan van gaan kwijlen.

Rouge Sur Mesure

Als je zelf nooit de juiste tint lippenstift kan vinden in de winkel, is Rouge Sur Mesure wellicht iets voor jou. Dankzij het inventief stukje technologie kan je namelijk thuis je eigen kleur samenstellen. Daar heb je alleen het apparaat van Yves Saint Laurent en de bijbehorende ‘inktpatronen’ voor nodig. Vervolgens kan je zelf je eigen tint bereiden zodat die perfect past bij je ogen, je jurk of je interieur. Klinkt allemaal erg leuk, maar dat geldt ook voor de prijs. Voor de Rouge Sur Mesure betaal je namelijk 299 dollar (247 euro), voor een set inktpatronen moet je 100 dollar (83 euro) neertellen. Niet niks, maar dan kan je wel een kleur maken die (bijna) niemand anders heeft.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door YSL Beauty Official (@yslbeauty)

Voorlopig zit de Rouge Sur Mesure in de testfase in de Verenigde Staten, waar het apparaat in eerste instantie ook gelanceerd zal worden. Wanneer wij het kunnen kopen, is voorlopig nog niet geweten.

Het bericht BIZAR. Met dit apparaat maak je thuis je eigen lippenstift verscheen eerst op Metro.