Een Engels gezin was gechoqueerd toen de politie plots aan hun deur stond terwijl ze hun net gecremeerde vader aan het herdenken waren. Ze werden verklikt door een van hun buren.

Steven Smith kreeg vorige maand een hersenbloeding en stierf enkele dagen later op 47-jarige leeftijd. De vader van drie werd vorige donderdag gecremeerd. Zijn vrouw en kinderen dronken daarna samen iets in de voortuin van hun huis in Mackworth (Engeland) om hun vader te herdenken.

Woonachtig op hetzelfde adres

Een van de buren zag dat en belde de politie om aan te geven dat het gezin zich niet hield aan de social distancing, waarbij mensen twee meter afstand van elkaar moeten houden in de strijd tegen het coronavirus. “Plots stond de politie voor onze neus en ze maakten duidelijk waarom ze daar waren. We konden onze oren niet geloven. We legden hen uit dat we allemaal op hetzelfde adres wonen en dat onze papa net begraven was. De politie verontschuldigde zich en vertrok”, vertelde Kirsty, de 21-jarige dochter van Steven, aan Daily Mail.

“Walgelijk”

Kirsty begrijpt niet dat mensen zo wreed kunnen zijn. “We zouden niet weten wie ons verklikt heeft, want we komen goed overeen met al onze buren. Ze kenden Steven en wisten dat hij net overleden was. Ik vind het walgelijk dat iemand ons in deze zware tijden onterecht aangegeven heeft”, besluit ze.

