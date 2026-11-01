Bruidegom doet iets ondeugends na jawoord: “Dat zou voor mij een reden zijn om te scheiden” (video)

Een video van een trouwkoppel lokt heel wat reacties uit. “Dat doen waar je familie bij staat, is echt waanzin”, klinkt het onder meer.

Tijdens een bruiloft volgt na het jawoord normaal gezien een romantische kus. Dat was niet het geval bij het Canadese koppel Adelina en Riley. Na het jawoord zocht Riley niet haar lippen op, maar wel haar borsten. Zo zagen hun familie en vrienden hoe hij zijn gezicht tussen haar borsten duwde en vervolgens zijn hoofd heen en weer bewoog.

Alarmsignaal

Adelina kon er gelukkig smakelijk om lachen, maar online zorgt het tafereel voor behoorlijk wat kritiek. “Dat is toch echt een alarmsignaal. Het toont een gebrek aan respect voor haar en hun families. Mijn man maakt bijna dagelijks zulke seksuele grapjes, maar je zult hem dat nooit in het bijzijn van andere mensen zien doen”, “Dit staat met stip bovenaan de lijst van dingen die je absoluut niet op je huwelijk moet doen”, “Dat zou voor mij een reden zijn om te scheiden”, “Wat gênant en smakeloos” en “Dat doen waar je familie bij staat, is echt waanzin”, lezen we in de reacties.

Foto: TikTok