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Man probeert voetbal uit boom te halen met spade. Nope, geen goed idee! (video)

Den B.
Door Den B.
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Hebberige boom, als je het ons vraagt.

Een voetbal die in een boom vliegt en blijft vasthangen… We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Je kan die er dan proberen uit te halen door er iets naartoe te gooien. Een spade, bijvoorbeeld. En als die ook blijft hangen, een tweede spade, bijvoorbeeld.

Schaterlach

We horen u al denken: ‘Wat zegt die nu allemaal?’ Maar dat is exact wat er gebeurt in onderstaand filmpje. “Wat een geweldige lach van zijn vrouw!”, “Terwijl hij zachtjes tegen zichzelf mompelt: ‘Ik zweer het, ik haat dit verdomde huis’” en “Dat schaterlachen en die aftocht vol schaamte. Perfect!”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram

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