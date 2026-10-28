Bruid niet te spreken over outfit van schoonmoeder op huwelijk: “Bewuste steek onder water” (foto)

Een Amerikaanse vrouw kon haar ogen niet geloven toen ze op haar trouw de outfit van haar schoonmoeder zag. “Ik voelde al dat ze me niet echt mocht, maar dit bevestigde het helemaal”, klinkt het.

De vrouw doet haar verhaal op Reddit. Ze stapte meer dan tien jaar geleden in het huwelijksbootje met haar inmiddels ex-man. Op hun huwelijksdag ontdekte ze dat haar schoonmoeder een witte jurk, een hoedje en een sluier droeg, een van de grootste kledingblunders die je als gast op een huwelijk kunt begaan. “Ik voelde al dat ze me niet echt mocht, maar dit bevestigde het helemaal. Het zegt veel over wat voor persoon ze is”, zucht ze op Reddit.

Welgestelde dame

Extra opvallend is dat de schoonmoeder zich altijd had voorgedaan als een vrouw met uitstekende manieren, zo legt de bruid uit. “Het is nog grappiger omdat ze zich graag voordoet als een traditionele, welgestelde dame uit het zuiden van de Verenigde Staten. Denk aan Blanche uit ‘The Golden Girls’. Zulke vrouwen hechten doorgaans enorm veel belang aan etiquette. Dit is echt de basis van de etiquette, dus het was duidelijk een bewuste steek onder water”, klinkt het.

Gescheiden

De bruid liet het echter niet aan haar hart komen. “Zelfs toen ik 24 was en weinig zelfvertrouwen had, bracht het me niet van mijn stuk. Ik wist dat zij zichzelf hiermee veel meer belachelijk maakte dan mij”, schrijft ze. Inmiddels is het koppel al een tijdje uit elkaar. De man heeft ook alle contact met zijn moeder verbroken. “Ik ben trots op hem. Ik zou een boek over die vrouw kunnen schrijven”, aldus de vrouw.

Geen toeval

Ook in de reacties op Reddit konden mensen hun verontwaardiging nauwelijks verbergen. “Uiteindelijk komen ze alleen maar zielig en wanhopig over omdat ze dat proberen. Erger nog: het lijkt alsof ze zelf dolgraag met hun zoon zouden willen trouwen”, “Dat kan toch geen toeval zijn?”, “Ze ziet er gewoon belachelijk uit. De jurk is veel te alledaags voor de moeder van de bruidegom en dat kleine hoedje is ronduit clownesk. Ik weet zeker dat iedereen behalve zijzelf dat doorhad” en “Ze zet zichzelf compleet voor schut”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Reddit