Amanda Holden imiteert iconische ‘Basic Instinct’-scène: “Beter dan het origineel!” (video)

Amanda Holden heeft een geestig filmpje gedeeld op Instagram. “Wat een icoon ben jij!”, reageren haar volgers.

Wie de film ‘Basic Instinct’ uit 1992 ooit gezien heeft, herinnert zich ongetwijfeld de scène waarin actrice Sharon Stone tegenover een groep politieagenten zit. Tijdens het verhoor slaat ze langzaam haar benen over elkaar, waarbij heel even te zien is dat ze geen ondergoed draagt. De scène groeide uit tot een van de meest iconische momenten uit de filmgeschiedenis.

Outfit van de dag

Als er iemand is die die scène zou nadoen, dan is het Amanda Holden wel. En jawel, ze doet het gewoon. De 55-jarige radiopresentatrice van de Britse zender Heart postte op Instagram een filmpje waarin ze de scène vakkundig naspeelt. “Sommigen noemen het ‘Basic Instinct’, ik noem het mijn outfit van de dag!”, knipoogt ze erbij.

Icoon

En óf haar volgers het tafereel kunnen smaken. “Wat een icoon ben jij!”, “Deze vrouw ziet er altijd fantastisch uit. Wauw!”, “Beter dan het origineel! Prachtig en spannend, Amanda!”, “Geweldig dit!” en “Amanda, wat ben je toch grappig!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Shutterstock