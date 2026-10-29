Stephanie Coorevits legt uit waarom sommige vrouwen vreemdgaan: “Zo zijn ze gelukkiger in hun gezin” (video)

Overspel is nooit een oplossing, maar het gebeurt wel. Ook bij vrouwen. En daar hebben ze volgens Stephanie Coorevits soms een opvallende reden voor.

Stephanie Coorevits was woensdagavond te gast in ‘De Tafel van Tine’ op Play. Toen het gesprek over affaires bij vrouwen ging, gaf ze tekst en uitleg. De 42-jarige psychologe, die samen met haar zus Annelien Coorevits een eigen podcast heeft, hield onlangs een enquête onder vrouwen.

Zichzelf kwijtgeraakt

Daarin werd onder meer gevraagd waarom vrouwen een affaire aangaan. “Uit onze enquête bleek dat vrouwen niet per se vreemdgaan voor seks. Vrouwen gaan vreemd omdat ze zichzelf zijn kwijtgeraakt in de relatie. Een vrouw moet moeder zijn, het huishouden op orde houden, een carrière hebben, gaan sporten en een bloeiend sociaal leven hebben. Dat is heel lastig. Ergens raakt ze zichzelf kwijt. Een affaire was voor de vrouwen uit onze enquête een manier om iets voor zichzelf te hebben. Veel vrouwen zeiden dat dit een manier was om gelukkiger te zijn in hun relatie, waarin ze als vanzelfsprekend worden beschouwd en hun man hen niet meer als vrouw ziet, maar als iemand die er altijd is. In die affaire krijgen ze wat ze tekortkomen. Het zorgt ervoor dat ze rustiger en gelukkiger kunnen blijven in hun gezin”, aldus Stephanie.

Bedenkingen

Het fragment werd gedeeld op Instagram, waar de uitleg toch heel wat bedenkingen oproept. “Mooi uitgelegd om vreemd te kunnen gaan…”, “Dus… seks helpt je om jezelf terug te vinden. Alleen seks met iemand anders dan je partner”, “En wat is er mis mee om dit gewoon met je partner te bespreken? Om samen op zoek te gaan naar wat je mist? Wat makkelijk om het bij een ander te zoeken onder het mom van ‘dan heb ik iets voor mezelf’. Het werkt trouwens in beide richtingen” en “Dan moet je gewoon scheiden in plaats van je partner te bedriegen. Punt”, lezen we bij de kritische reacties.

Dieper gemis

Een andere kijker bekijkt de uitleg dan weer vanuit een ander perspectief. “Ze probeert uit te leggen dat vreemdgaan niet altijd om seks draait, maar soms voortkomt uit een dieper gemis. Wie zichzelf volledig verliest in de zorg voor anderen, kan bij iemand anders opnieuw een stukje van zichzelf terugvinden. Dat praat vreemdgaan niet goed, maar maakt de achterliggende redenen wel het onderzoeken waard. En dat geldt evengoed voor mannen. Hoe komt het dat iemand zichzelf zo verliest? Welke rol spelen beide partners daarin? Zo jammer dat dit waardevolle gesprek meteen wordt afgeschoten, terwijl het net uitnodigt om verder te kijken dan de daad alleen”, klinkt het ook in de reacties.

Foto: Play