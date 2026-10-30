Vrouw blijft maar uitglijden op gladde ondergrond om aan voordeur te geraken (video)

Jammer dat ze geen zak zout bij had.

Gladde paadjes, altijd tricky. Zo moest een vrouw uit Missouri zich een tijdje geleden een weg zien te banen tot aan de voordeur van een vriendin om een pakketje af te geven. De weergoden waren haar niet goed gezind, want het pad naar de deur was spekglad.

Deurbelcamera

Wat ze ook probeert, ze glijdt voortdurend uit, met zelfs één keer een stevige val tot gevolg. Uiteindelijk lukt het haar toch, maar het hilarische tafereel werd wel vastgelegd door de deurbelcamera. “Ach, wat hield ze dapper vol!” en “Trek sokken over je schoenen”, lezen we in de reacties.

Foto: YouTube