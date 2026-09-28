Bruid toont wel héél veel decolleté, maar daar is een goede reden voor (foto)

Een foto van de outfit van een bruid doet heel wat wenkbrauwen fronsen.

Het gaat om een recente foto die gedeeld werd op Reddit. Op het kiekje zien we een Amerikaanse vrouw die poseert naast haar bruidsmeisjes. De vrouw draagt een lange witte jurk met veel borduurwerk, maar het is vooral haar erg diepe decolleté dat de aandacht trekt.

Contrast

De foto werd niet door de bruid zelf gedeeld. “Ik was niet aanwezig op deze bruiloft. Het contrast tussen de jurk en de kleding van de gasten is opvallend. Een onthullende jurk dragen is één ding, maar voor de rest lijkt dit een volkomen normale bruiloft? Dit is zo vreemd”, lezen we in het bijschrift op Reddit.

Bandjes afgeknipt

Heel wat mensen stellen zich vragen bij de foto. Verschillende mensen vragen zich af of het wel de bedoeling was dat de jurk zo weinig verhulde. “Het lijkt een beetje alsof er oorspronkelijk bandjes aan zaten en zij die heeft afgeknipt”, “De randen bij de cups zien er inderdaad vreemd uit, bijna alsof ze zijn afgeknipt. Ik vraag me af of ze de bandjes heeft verwijderd?” en “Ik was bruidsmeisje op een bruiloft waar de spaghettibandjes van letterlijk alle bruidsmeisjes afbraken, voor de ceremonie of tijdens het feest, vooral toen er gedanst werd. Het was een jurk van 400 dollar die we allemaal verplicht moesten kopen. Gelukkig kon de jurk min of meer als strapless jurk worden gedragen, omdat de bandjes ontworpen waren om verwijderd te kunnen worden. Ze zaten daarom maar met één steek vast. Maar niemand was er blij mee”, wordt er gereageerd.

Knellend korset

Het verhaal blijkt echter anders in elkaar te zitten, als we iemand in de reacties mogen geloven. “Ik zag deze foto op Facebook en volgens de reacties was het verhaal dat de bruid zich erg ongemakkelijk voelde nadat haar korset de hele dag en avond had vastgezeten. Deze foto werd aan het einde van de avond genomen, nadat ze het had losgemaakt”, klinkt het.

Foto: Shutterstock